Com Ruan Tressoldi, São Paulo se reapresenta após Choque-Rei de olho na Libertadores

O técnico Luis Zubeldía e sua comissão passaram ao restante do elenco circuito de mobilidade com aceleração, além de exercício de posse de bola complementado com exercícios de potência aeróbica.

Após empate sem gols na ida, o São Paulo precisa vencer o Nacional para avançar às quartas de final da Libertadores. O duelo acontece nesta quinta-feira (22), no MorumBIS, às 19h (de Brasília).

O elenco volta às atividades nesta terça, novamente no CT da Barra Funda, para o penúltimo treino antes do confronto.

Problemas por lesão

O Choque-Rei rendeu problemas para o São Paulo. O clube atualizou nesta segunda a situação de Patrick, Ferreirinha e Moreira. O lateral esquerdo teve diagnosticada uma fratura na clavícula direita, após se chocar com Estêvão no segundo tempo do clássico. O defensor saiu de ambulância do campo, passou por uma bateria de exames neurológicos e segue internado no Hospital Albert Einstein. O jovem de 21 anos deve receber alta ainda nesta segunda.