Atletas envolvidos em briga no clássico paulista devem pegar punição pesada

Carlos Henrique Ramos entende que, além do artigo 254-A do CBJD, os dois atletas (e os demais porventura identificados) também podem ser enquadrados no artigo 257 (participar de conflito ou tumulto), com pena de suspensão de 2 a 10 partidas.

Luciano, Anderson Barros e João Martins

"O atacante Luciano também está sujeito a ser denunciado com base no art. 258-A do CBJD, por provocar a torcida adversária e chutar a bandeirinha de escanteio após marcar o gol, que prevê suspensão de 2 a 6 partidas. Por fim, o auxiliar técnico do Palmeiras João Martins e o diretor de futebol Anderson Barros poderão ser enquadrados no 258 do CBJD, por ofender a equipe de arbitragem e com isso assumir conduta contrária à ética e disciplina desportiva, com suspensão de 1 a 6 partidas para o primeiro e de 15 a 180 dias para o último", explica Carlos Henrique Ramos.

Objetos arremessados ao gramado

Na súmula, o árbitro Raphael Claus relatou ainda o arremesso de objetos ao gramado por parte de torcedores do Palmeiras.

"Informo que aos 27 minutos do 2° tempo, após a marcação de um gol a favor da equipe do São Paulo FC, foi arremessado no campo de jogo 01 pé de tênis branco, 01 copo descartável contendo água e 01 saco plástico contendo pipoca vindo da direção de onde se encontravam os torcedores da equipe da S.E. Palmeiras, não atingindo ninguém".