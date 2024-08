São Paulo: Patryck fratura clavícula em queda no clássico e segue internado

O São Paulo divulgou ainda no domingo que o quadro do jogador era estável e ele estava consciente. Patryck passou a noite no hospital assistido por profissionais do Tricolor.

Patryck também já fez uma postagem em suas redes sociais para tranquilizar a todos. Ele também aceitou as desculpas de Estêvão, que estava com ele no lance que gerou a queda.