Com novidade, Atlético-MG inicia preparação para duelo contra o San Lorenzo

Após empatar com o Cuiabá em 1 a 1 no último sábado, o Atlético-MG começou a preparação para o confronto decisivo contra o San Lorenzo neste domingo. A novidade foi o atacante Eduardo Vargas, que iniciou processo de transição e treinou juntamente com os companheiros.

O atacante Hulk, que possui uma lesão na panturrilha, seguiu seu cronograma de recuperação.

Os atletas que foram titulares contra o Cuiabá fizeram apenas atividades regenerativas. Os demais jogadores foram ao campo da Cidade do Galo para participar de treinos técnicos e táticos sob o comando do treinador Gabriel Milito.