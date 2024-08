Auxiliar de Zubeldía critica expulsão de Luciano e diz: 'Poderíamos ganhar'

Auxiliar técnico do suspenso Luis Zubeldía, Maxi Cuberas questionou o primeiro cartão amarelo recebido por Luciano no clássico contra o Palmeiras deste domingo, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro. O camisa 10 do São Paulo foi advertido pela sua comemoração após empatar o jogo, chutando a bandeira de escanteio que tinha o escudo do Palmeiras. Ele levou o segundo amarelo na sequência por falta em Felipe Anderson.

Luciano já havia sido advertido com cartão pela mesma comemoração no clássico contra o Corinthians, pela semifinal da Copa do Brasil, no ano passado, na Neo Química Arena. Na época, o episódio gerou controvérsia pelo fato de outros jogadores comemorarem do mesmo jeito frequentemente, entre eles o palmeirense Raphael Veiga.

"Por que deram o primeiro cartão? Vocês não veem gols na Inglaterra, na Europa? Não festejam assim? E os árbitros não dão cartão. De local ou visitante, isso não agride ninguém. É uma comemoração. Se vê em toda a parte do mundo", disse Maxi Cuberas.