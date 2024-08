Presidente do Atlético-MG detalha negociação com Deyverson e revela tempo de contrato

Na última segunda-feira, Deyverson desembarcou em Belo Horizonte para passar por exames e assinar com o Atlético-MG. No clube mineiro, o jogador terá uma forte concorrência no ataque.

Apesar de não poder contar com Hulk por conta de uma lesão na panturrilha, o elenco do Galo ainda conta com nomes como Paulinho, Cadu, Eduardo Vargas e Alan Kardec.

Ainda sem poder contar com Deyverson, o Atlético-MG entra em campo nesta quarta-feira, às 19h (de Brasília), diante do CRB. O duelo é válido pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil.