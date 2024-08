Meia do Real Madrid diz ter ficado "surpreendido" com físico de Endrick

Imagem: Joe Robbins/Icon Sportswire via Getty Images

O meia-atacante Brahim Díaz, do Real Madrid, está impressionado com o físico de seu novo companheiro de equipe, o atacante Endrick. Após o jogo diante do Chelsea, nesta terça-feira, o marroquino rasgou elogios ao brasileiro.

"Endrick é um talento especial. Tem potência e uma arrancada muito forte. Olha, eu tenho pernas grandes, mas as deles são muito maiores. Me surpreendi muito com ele", disse na zona mista.

Brahim Díaz foi o único atleta do Real Madrid que foi titular nos três amistosos de pré-temporada. Em dois deles, contra o Milan e o Barcelona, Endrick também esteve entre os 11 jogadores iniciais.