Com Hugo decisivo, Corinthians vence Grêmio nos pênaltis e vai às quartas da Copa do Brasil

O Corinthians se classificou para as quartas de final da Copa do Brasil. O Timão empatou por 0 a 0 com o Grêmio na noite desta quarta-feira, no Couto Pereira, mas venceu por 4 a 1 nos pênaltis. O goleiro Hugo foi o grande destaque do time no tempo normal e ainda defendeu uma penalidade.

O jogo foi muito disputado no Couto Pereira. Mandante, o Grêmio tomou iniciativa em grande parte do jogo, enquanto o Corinthians buscou as jogadas em velocidade. Nenhuma equipe foi efetiva e a eliminatória foi decidida nas penalidades máximas. Na ida, os times já haviam empatado por 0 a 0 na Neo Química Arena.

O adversário do Corinthians será definido por sorteio na sede da CBF. O Timão vai em busca de sua 4ª conquista do torneio.