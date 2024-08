Rato é jogador do São Paulo com mais assistência nas últimas 2 temporadas

O São Paulo conquistou uma importante vitória no Campeonato Brasileiro na noite do último sábado. A equipe paulista venceu o Flamengo por 1 a 0, no Morumbis, pela 21ª rodada do torneio nacional. Calleri marcou o gol tricolor na partida.

O tento saiu aos 16 minutos do segundo tempo. Após cobrança de escanteio magistral de Wellington Rato, Calleri subiu mais alto que a zaga do Rubro-Negro carioca e cabeceou para o gol, levando a torcida no Morumbis à loucura.

Rato tem sido peça fundamental para a criação são-paulina desde que chegou ao clube. Não à toa, com o passe distribuído no último sábado, ele se tornou o jogador do São Paulo com mais assistências nas últimas duas temporadas.