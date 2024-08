Fernando Seabra explica derrota do Cruzeiro para o Fortaleza: "Não fomos efetivos"

Nesta segunda-feira, o Cruzeiro perdeu para o Fortaleza por 2 a 1, no estádio Kléber Andrade, no Espírito Santo, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a partida, o técnico Fernando Seabra explicou em coletiva de imprensa os motivos da derrota e analisou as diferenças em cada um dos tempos.

"Dois tempos distintos. No primeiro tempo, conseguimos criar chances e ameaçar mais o gol do Fortaleza, porém sofremos muitos contra-ataques e perdas de posse de bola. No segundo tempo, estivemos um pouco mais estruturados ofensivamente, mas não conseguimos criar, não fomos efetivos e insistimos demais pelo mesmo lado. Trabalhamos pouco a bola para atacar do lado contrário e chegamos pouco ao gol do adversário", relatou o treinador.