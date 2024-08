Deyverson se despede do Cuiabá e deve ser oficializado pelo Atlético-MG em breve

Na noite desta segunda-feira, através de sua conta no Instagram, o atacante Deyverson se despediu do Cuiabá, clube em que estava defendendo desde agosto de 2022. O jogador deve ser anunciado pelo Atlético-MG em breve.

"Sentimento de honra, gratidão e dever cumprido. É assim que me despeço do Cuiabá. O clube que me abraçou desde o primeiro dia, abriu as portas e sempre confiou em meu trabalho", escreveu.

"Me faltam palavras para expressar os meus agradecimentos aos companheiros de equipe, a torcida e cidade de Cuiabá, e todos os profissionais do clube. Só tenho a agradecer ao Cuiabá, por me permitir fazer parte desta linda história. Agradeço também a essa torcida e todos os os moradores pelo carinho comigo. Vocês merecem todo sucesso do mundo! Sempre estarei torcendo pelo Dourado", completou.