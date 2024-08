Corinthians próximo de acerto com Talles Magno; veja detalhes do contrato

Imagem: Reprodução / Instagram do New York City

O Corinthians acertou os últimos detalhes com o atacante Talles Magno, do New York City. O jogador chegará ao Timão por empréstimo de um ano, com opção de compra.

A reportagem da Gazeta Esportiva apurou que o Corinthians pagará US$ 1,5 milhão (cerca de R$ 8,4 milhões) pelo empréstimo de Talles. Se o clube aceitar ficar com o atacante em definitivo, terá que desembolsar US$ 13 milhões (cerca de 73,5 milhões) ao time norte-americano. A informação foi divulgada primeiramente pelo ge.

O jovem é esperado para desembarcar em São Paulo e passar por exames médicos nos próximos dias. O setor ofensivo é um dos mais carentes do Corinthians no momento e contou recentemente com baixa de Yuri Alberto, que se recupera de cirurgia.