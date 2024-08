Lewandowski busca empate, mas Milan bate Barcelona em amistoso nos pênaltis

Nesta terça-feira, em confronto válido pelo último amistoso de pré-temporada, Barcelona e Milan se enfrentaram no M&T Bank Stadium, em Baltimore, nos Estados Unidos, e empataram por 2 a 2. A disputa teve decisão por pênaltis, com vitória italiana por 4 a 3.

Lewandowski anotou os dois gols da equipe espanhola, enquanto Luka Jovic e Pulisic balançaram as redes para o time italiano no tempo regulamentar. Nas penalidades, Marc Bernal, Toni Fernández e Vitor Roque converteram para o Barça. Calabria, Okafor, Adli e Zeroli fizeram para o Milan.

O Barcelona volta aos gramados na próxima segunda-feira, às 15h (de Brasília), quando encara o Mônaco, no Estádio Olímpico Luís Company, pela final do troféu Joan Gamper. No sábado (17/08), às 15h45, o Milan recebe o Torino, no San Siro, pela primeira rodada do Campeonato italiano.