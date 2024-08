Ceará vence, se aproxima do G4 e impede Guarani de sair da lanterna da Série B

Nesta terça-feira, pela 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Ceará duelou diante do Guarani na Arena Castelão e venceu por 3 a 1. Os gols do Vozão foram anotados por Erick Pulga (2) e Lourenço, enquanto Caio Dantas descontou para o Bugre.

Com o resultado positivo, o Ceará se aproximou do G4 da Série B. Agora o time é o sexto, com 29 pontos, um a menos em relação ao Vila Nova, time que abre a zona de acesso à primeira divisão. O América-MG é o quinto, atrás do time goiano apenas pelos critérios de desempate. Do outro lado, o Guarani seguiu na lanterna da competição, com os mesmos 11 conquistados. Assim, tem 11 pontos a menos que o Botafogo-SP, primeira equipe fora do Z4.

O Ceará retorna aos gramados na próxima segunda-feira, contra o Goiás, pela 20ª rodada da Série B. A bola rola às 21h (de Brasília), no Estádio Hailé Pinheiro. Já o Guarani, pela mesma rodada da competição, recebe o Vila Nova, no Estádio Brinco de Ouro. Desta vez a partida acontece às 20h (de Brasília).