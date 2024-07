Tite analisa vitória do Flamengo sobre o Vitória e pede que "diminuam os regionais"

Já tem algum tempo que Tite vem reclamando do calendário adotado pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol), alegando que a alta quantidade de jogos vem prejudicando sua equipe. Agora, o treinador recomendou que os campeonatos estaduais sejam mais curtos.

"Diminuam os regionais, gente. Jogamos o regional de domingo a domingo. A média de cinco dias de folga. Reduz, dá tempo maior para o campeonato. Diminuam os regionais e dá uma margem de tempo maior para o Brasileiro. Dá para ouvir",

"Além do calendário há o tempo, para que tenha tempo de padronização tática. Você sai de um 4-4-2 de marcação para um volante meio-campista e para uma estruturação de um meia de articulação, com dois do lado e dois externos que baixam. E começa a estabelecer isso quando tem tempo. Só consegue isso quando tem tempo. Quando não tem tempo, vira fórmula mágica", acrescentou.

O Flamengo aparece na segunda colocação do Campeonato Brasileiro, com 37 pontos conquistados. O próximo compromisso da equipe de Tite será domingo, às 16h (de Brasília), contra o Atlético-GO, no Maracanã.