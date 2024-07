Seleção espanhola de futebol vence o Uzbequistão em estreia nas Olimpíadas de Paris

Após um começo de jogo bastante pegado, a Espanha conseguiu abrir o placar aos 28 minutos do primeiro tempo. Sergio Gómez cobrou falta para a área, Abel Ruiz desviou de cabeça e o lateral-direito Marc Pubil apareceu na segunda trave para mandar para o fundo das redes.

Na reta final do primeiro tempo, o zagueiro Pau Cubarsí derrubou Hamraliev dentro da área e, após revisão do VAR, o árbitro assinalou a penalidade para o Uzbequistão. Na cobrança, Shomurodov bateu com perfeição no canto direito do goleiro Arnau Tenas, que até acertou o canto, mas não conseguiu alcançar a bola.

Aos 11 minutos do segundo tempo, foi a vez da Espanha ganhar um pênalti, no qual não foi bem aproveitado. Aimar Oroz recebeu na linha de fundo e, quando cortou o marcador, acabou sofrendo o toque e foi derrubado. Sergio Gómez acabou cobrando no meio, e o arqueiro Nematov conseguiu fazer a defesa com a perna.

Sergio Gómez precisou de apenas quatro minutos para se redimir. Aos 15, a bola sobrou na esquerda para Juan Miranda, que cruzou rasteiro para trás e viu o jogador do Real Sociedad chegar batendo de primeira no contrapé do goleiro.