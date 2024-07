Alan Patrick fala em resiliência para o Inter na temporada e ressalta cobrança interna

?? Gigante! O @RosarioCentral empatou com o @SCInternacional por 1-1 no Beira-Rio, fez 2-1 no agregado e se classificou para as Oitavas de Final da CONMEBOL #Sudamericana. #GrandeConquista pic.twitter.com/yYf93oBNAo

Eliminado do Gauchão, da Copa do Brasil e agora da Copa Sul-Americana, Alan Patrick garantiu que existe uma cobrança interna entre os jogadores do Inter para que os resultados melhorem.

"Nesse momento se fala muita coisa. Quero falar do Inter e que a cobrança interna aqui existe. Quando não se ganha é assim, vocês (imprensa) tentam deixar o ambiente mais turbulento. A cobrança existe e trabalhamos todos os dias. O que eu percebo destas derrotas é que um erro coloca tudo em risco, inclusive as metas que queremos alcançar. Precisamos contar com a sorte o mais rápido possível, às vezes ela é necessária também. Junto com o treinador, temos que buscar soluções para voltarmos a ser uma equipe sólida", finalizou Alan Patrick.

Agora, o Internacional volta as suas atenções para o Campeonato Brasileiro, sendo o 13º colocado com 19 pontos em 14 jogos. A próxima partida do Colorado na competição é neste sábado, contra o Bahia, na Arena Fonte Nova, às 20h (de Brasília).