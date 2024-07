Olimpíadas 2024: seleção masculina de basquete desembarca em Paris

Pelo formato de disputa olímpico, os países foram divididos em três grupos com quatro seleções. Os dois melhores de cada chave, mais os dois melhores terceiros, vão para as quartas de final. O Brasil é participante do grupo B, juntamente de França, Alemanha e Japão.

A estreia da Seleção será no dia 27, às 17h15 (12h15 de Brasília) diante da França, dona da casa. O Brasil ainda pega a Alemanha, no dia 30, às 21h (16h de Brasília) e o Japão, no dia 2 de agosto, às 11h (6h de Brasília), fechando a primeira fase.