Novo reforço do São Paulo, Marcos Antônio faz primeiro treino no CT da Barra Funda

Oficializado nesta terça-feira como reforço do São Paulo, o meio-campista Marcos Antônio não perdeu tempo e já fez seu primeiro treino no CT da Barra Funda. O jogador estava na Lazio, da Itália, e assinou por empréstimo com o time tricolor até o fim de junho de 2025, com opção de compra.

O jogador não treinou com o restante do elenco, mas fez uma atividade física com os preparadores. Ele, contudo, não ficará à disposição de Luis Zubeldía para o jogo contra o Botafogo, agendado para esta quarta-feira, no Morumbis, às 19h30 (de Brasília), pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Antes de ser relacionado pelo São Paulo, Marcos Antônio precisa adquirir melhor forma física, já que estava de férias após o final da temporada europeia. Além disso, ele precisa ser regularizado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF, o que ainda não aconteceu.