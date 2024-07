Com cinco desfalques, Palmeiras fecha preparação para encarar o Fluminense; veja provável time

Além dos dois atletas e de seu técnico, o Palmeiras ainda precisará lidar com outras três ausências. Os atacantes Estevão (torções no tornozelo e joelho esquerdos) e Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho esquerdo) e o lateral esquerdo Piquerez (cirurgia no joelho esquerdo) também seguem fora de combate por conta de problemas físicos.

Por outro lado, a comissão técnica terá uma peça para reforçar o meio-campo caso deseje. Richard Ríos se reapresentou ao Verdão após o vice da Copa América com a Colômbia e fica à disposição para o jogo em solo carioca. Lázaro, recuperado de um problema na coxa esquerda, também pode voltar a pintar entre os relacionados.

Assim, um provável Palmeiras para pegar o Fluminense tem: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Vitor Reis e Vanderlan; Zé Rafael, Aníbal Moreno e Raphael Veiga; Felipe Anderson, Dudu e Flaco López.

A delegação do Palmeiras viaja ao Rio de Janeiro na tarde desta terça-feira. O Verdão visita o Fluminense nesta quarta-feira, pela 19ª rodada do Brasileirão, a partir das 21h30 (de Brasília), no Maracanã.

As duas equipes se encontram em situações opostas na Série A. O Alviverde está na vice-liderança, com 36 pontos - três atrás do líder Botafogo. Já o Tricolor carioca vive situação delicada e figura na zona de rebaixamento, na 19ª posição, com 11 pontos.