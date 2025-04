Mano ativa modo sincerão: 'Nosso futebol está cheio de jogadores médios'

Logo após a sua estreia no Brasileirão com empate de 1 a 1 contra o Vitória, o técnico Mano Menezes, do Grêmio, ativou o modo sincerão e deu uma franca opinião sobre a qualidade dos jogadores que atuam no futebol brasileiro.

O que aconteceu

A fala veio durante a entrevista coletiva pós-jogo. O técnico avaliava o resultado no Barradão e discorria sobre o tempo necessário para melhorar o futebol do time gaúcho, que ocupa a 18ª colocação da tabela, com apenas cinco pontos em seis jogos.