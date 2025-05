Botafogo leva susto, mas supera Estudiantes-ARG e depende só de si para avançar na Libertadores

O Botafogo entrou em campo nesta quarta-feira precisando fazer o resultado para seguir vivo na Libertadores. Atual campeão, o time carioca chegou abrir 2 a 0 no placar, mas levou um susto no Engenhão ao sofrer o empate para o Estuadiantes-ARG, porém contou com um golaço de Artur, aos 40 minutos, para vencer por 3 a 2 e chegar na última rodada do Grupo A precisando de uma vitória simples para se classificar às oitavas de finais.

Com o placar, o Botafogo chegou a nove pontos, empatado com o próprio Estudiantes, porém atrás no saldo de gols (4 a 2). Para se classificar, uma vitória simples no próximo dia 27, no Engenhão, faz o time de Renato Paiva ultrapassar o Universidad de Chile-CHI, que lidera a chave com 10 pontos. Um empate também garante o time carioca nas oitavas, mas para isso terá que torcer para o Carabobo-VEN, saco de pancadas da chave, vencer os argentinos.

O Botafogo começou o duelo com a proposta clara: ficar com a posse de bola e empurrar o Estudiantes no campo de ataque. O time até conseguiu fazer sua estratégia funcionar, empilhando chances. A melhor delas, quando Artur cruzou e Cuiabno cabeceou, praticamente na pequena área, por cima do gol.