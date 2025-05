São Paulo é salvo por cria de 17 anos, empata com um a menos e avança

Com 10 em campo, Zubeldía recuou Oscar para a função de Alisson. Na metade da segunda etapa, o treinador tirou Oscar para a entrada de Pablo Maia e também colocou Ferraresi na vaga de Ferreirinha, empurrando Cédric para a ponta e trocando Lucas Ferreira de lado.

Classificação e jogos Libertadores

Com o resultado, o São Paulo garantiu a classificação para as oitavas de final. O Tricolor chegou a 11 pontos e deixou o Libertad com oito; o primeiro lugar ainda está em disputa e ficou para a última rodada.

O Tricolor volta a campo neste sábado, às 21h, quando recebe o Grêmio no Morumbis. O time fecha sua participação na fase de grupos do torneio continental contra o Talleres, também em casa, no dia 27 deste mês.

Como ficou o grupo D

1º - São Paulo - 11 pontos (5 jogos)

2º - Libertad - 8 pontos (5 jogos)

3º - Alianza Lima - 4 pontos (4 jogos)

4º - Talleres - 1 ponto (4 jogos)

Lances Importantes

Uh! Aos 10 minutos, Ferreirinha fez a sua jogada: recebeu pela esquerda, cortou para o meio e finalizou de direita. O goleiro Morinigo caiu para fazer boa defesa e jogar para escanteio.