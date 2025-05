Vitória bate Cerro Largo e assume vice-liderança do grupo na Sul-Americana

Nesta quarta-feira, em confronto válido pela quinta e penúltima rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, o Vitória visitou o Cerro Largo no estádio Centenário, no Uruguai, venceu por 1 a 0 e assumiu a vice-liderança. Claudinho foi quem balançou as redes para os visitantes.

Com o resultado, o Vitória chegou aos seis pontos, agora na segunda colocação do Grupo B, e dependerá apenas de si mesmo na última rodada para carimbar seu passaporte aos playoffs do torneio continental. Para que isso ocorra, a equipe brasileira precisa vencer a Universidad Católica ou torcer para um tropeço do Defensa y Justicia, que soma quatro, contra o próprio Cerro Largo, lanterna da chave, também com quatro.

O Vitória retorna aos gramados no próximo domingo, às 16h (de Brasília), quando visita o Bahia, na Arena Fonte Nova, pela nona rodada do Brasileirão. No mesmo dia, mas às 15h, o Cerro Largo visita o Liverpool, pela 15ª rodada do Campeonato Uruguaio.