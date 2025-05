Diniz aposta na relação com atletas para recuperar o Vasco: 'Sou rigoroso, mas também amoroso'

Há 33 dias sem saber o que é vencer, o Vasco ocupa a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro e tem as classificações ameaçadas na Copa Sul-Americana e na Copa do Brasil. O técnico Fernando Diniz, porém, acredita que o conjunto cruzmaltino poderá brigar por taças. O treinador, que já comandou o time na derrota para o Lanús, foi apresentado na tarde desta quinta-feira, no CT Moacyr Barbosa, no Rio de Janeiro, e esbanjou confiança na recuperação após o contato inicial com a equipe.

"Se não achasse que fosse possível, não teria vindo", comentou Diniz. "É um elenco que tem bons jogadores, mas que tem rendido abaixo do que pode, por diversos motivos, e vamos trabalhar incessantemente para que a equipe encontre um bom caminho, comece a pontuar no Brasileiro e avance nas Copas", acrescentou o técnico, confiante em repetir o sucesso que teve no comando do Fluminense, campeão da Copa Libertadores em 2023.

"Só penso em ganhar com o Vasco. Para mim, o mínimo é pensar que pode ser campeão. Não é discurso, se vai acontecer não sabemos. É o mesmo que aconteceu no Fluminense. Acredito no elenco e no trabalho. Depois que acontece, todo mundo valoriza, mas precisa trabalhar e conquistar", ensinou.