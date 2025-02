Drible de Neymar em Garro foi 'cinema' ou improdutivo? PVC e Hernan debatem

O drible de Neymar em Garro — um quase chapéu com o lado externo do pé na região central do campo — no clássico entre Santos e Corinthians foi um lance de cinema ou improdutivo? Os colunistas André Hernan e Paulo Vinícius Coelho divergiram sobre o tema no De Primeira.

O lance foi um dos destaques do clássico que terminou com a vitória do Timão sobre o Peixe, com direito a um golaço construído pelo trio Garro, Memphis Depay e Yuri Alberto.

Hernan: 'O lance que o Neymar dá um chapéu no Garro é cinema puro'.