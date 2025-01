Santos lança camisa comemorativa de Neymar por R$ 99,99; veja detalhes

Comemoração em que Neymar "se apresentou" para o técnico Ángel Hoyos Imagem: Reprodução/X

A imagem que ilustra a camisa é de uma famosa comemoração do craque do Peixe. Na Libertadores de 2012, antes do confronto entre Santos e Bolivar pelas oitavas de final do torneio, o técnico adversário Ángel Hoyos provocou Neymar em uma coletiva dizendo que não conhecia o brasileiro - apesar de Neymar já ter sido campeão do torneio um ano antes.

O Santos perdeu por 2 a 1 no jogo de ida após a polêmica entrevista, mas Neymar obteve sua vingança contra Hoyos na volta. Na Vila Belmiro, o Santos goleou o Bolivar por 8 a 0, com direito a dois gols de Ney, que comemorou "se apresentando" para o treinador falastrão.