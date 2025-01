Santos anuncia a contratação de Neymar: 'O príncipe está de volta'

A expectativa de ambas as partes era pelo retorno em junho, após o fim do contrato no Al-Hilal, mas surgiu uma oportunidade.

Insatisfeito com o técnico Jorge Jesus, Neymar conseguiu a rescisão contratual e cumpriu a promessa de priorizar o Santos. Ele recebeu outras várias propostas e sondagens.

Por que o contrato é curto?

Neymar assinou por seis meses como uma espécie de "teste" para continuar ou não o projeto no Santos.

O Menino da Vila cogita ficar no Peixe até a Copa do Mundo de 2026, mas não quis se comprometer agora com um contrato mais longo.

Uma forma de convencer Neymar a ficar por mais tempo é tornar o Santos uma SAF. Neymar Pai traria investimento do exterior, preferencialmente da Arábia Saudita, para a nova empresa do Peixe.