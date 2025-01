Real leva a melhor contra City em mata-mata da Champions; veja retrospecto

O histórico do duelo em mata-mata

A dinastia das equipes começou em 2019/20, nas oitavas de final: na ocasião, o City venceu o Real por 4 a 2 no agregado e se classificou para as quartas do torneio, quando caiu para o Lyon.

Classificação e jogos Liga dos Campeões

No ano seguinte, as equipes não tiveram confronto direto, mas chegaram nas semifinais. A equipe inglesa bateu o PSG por 4 a 1 no agregado e avançou para a decisão contra o Chelsea, que somou 3 a 1 sobre o Real do outro lado da chave e deixou os espanhóis pelo caminho.

Nas últimas três edições, os clubes voltaram a se enfrentar no mata-mata. O elenco espanhol superou o rival em duas oportunidades: 2021/22, quando venceu o agregado por 6 a 5 na semifinal, e em 2023/24, na última edição, batendo o City nas quartas de final, nas penalidades. Nas duas vezes, o Real foi campeão da competição. Em 2022/23, o clube inglês bateu o adversário na semifinal e levou o título inédito sobre a Inter de Milão na final.

No total, Real e City se enfrentaram cinco vezes no mata-mata: a primeira oportunidade aconteceu na edição 2015/16, com vitória por 1 a 0 da equipe espanhola no agregado da semifinal. Na decisão, os merengues venceram o Atlético de Madrid e foram campeões do torneio.

Em 2012/13, o Real Madrid enfrentou o City no torneio pela primeira vez, mas na fase de grupos. Pelo grupo D, foram dois embates: o primeiro contou com vitória do clube espanhol por 3 a 2, enquanto no segundo um empate, por 1 a 1. No fim, o Real se classificou em segundo e caiu na semifinal, para o Borussia Dortmund. O City terminou em último na primeira fase e ficou de fora do mata-mata.