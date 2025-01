Como estão projetos de reforma do Morumbis e da Vila Belmiro? PVC explica

O Morumbi quer fazer igual o Monumental de Núñez, que pegou o anel inferior e desceu até o campo, então ele aumentou a capacidade. Para fazer esse projeto, o Morumbi precisa da reforma do córrego que passa por baixo do estádio. Isso já está sendo feito pela Prefeitura e deve terminar no início do ano que vem.

Já tem um projeto arquitetônico desenhado, sem nenhum projeto econômico desenhado. O que quer dizer isso? A WTorre, em parceria com o São Paulo, conversa sobre o modelo do Monumental de Núñez — desce o terreno do campo, desce o anel inferior para que a arquibancada se aproxime e sobe a capacidade para cerca de 85 mil lugares.

Tem um memorando de entendimento, não tem um projeto pronto. Tem uma carta de intenções -- 'pretendemos fazer isso' --, não tem contrato assinado. A WTorre pode fazer isso e explorar uma parte do estádio, dos shows que já acontecem no Morumbi.

Paulo Vinícius Coelho

Projeto Novo Morumbis

Prazo: conclusão até 2030

conclusão até 2030 Ampliação: Modelo semelhante ao do Monumental de Núñez (Estádio do River Plate)

Modelo semelhante ao do Monumental de Núñez (Estádio do River Plate) Construtora: WTorre

PVC: Nova Vila tem projeto avançado, mas o financeiro travou

Em relação à Nova Vila Belmiro, o colunista explicou que o Santos tem o projeto bastante avançado, mas o presidente Marcelo Teixeira tenta redesenhar com a WTorre o modelo financeiro.