Só Ryan garantido: quais campeões da Copinha devem subir no São Paulo

O São Paulo venceu a Copa do Brasil sub-20 e a Copinha, mas pouco jogadores entraram na mira do time profissional. Só Ryan Francisco está garantido, isso porque Hugo, que também subiria, rompeu o ligamento cruzado do joelho. Outros dois jogadores dependem de algumas situações.

Artilheiro e craque da Copinha, Ryan é a maior promessa de Cotia. Ele era visto pela diretoria como um atleta que ainda precisava amadurecer fisicamente, mas seu desempenho no torneio mudou a história. Zubeldía chegou a pedir um terceiro centroavante aos diretores, mas o martelo foi batido que esse posto será de Ryan Francisco. Ele ganhou uma semana de férias e se apresenta aos profissionais no início de fevereiro.

Quem pode subir

Hugo

O volante recém-adquirido junto ao Ska Brasil tinha o aval de Zubeldía para subir ao profissional, mas rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito na final da Copinha. Ele era visto como o mais pronto do time sub-20 para atuar no profissional. O jogador fará sua recuperação em Cotia e pode ficar fora dos gramados por até dez meses.