O que 'ensaio' dos titulares do Botafogo aponta para final contra Flamengo

O Alvinegro foi o último dos quatro grandes a estrear o time titular, e o primeiro jogo foi apenas quatro dias antes da disputa da taça. Flamengo, Fluminense e Vasco já tinham utilizado os principais jogadores antes da quinta rodada do Carioca.

Pesa muito, é um jogo decisivo. Vale taça! Final tem de ganhar. Teremos pela frente um rival forte, que se preparou. Vai ser mais uma final, desculpa a palavra, fo... Barboza

O Botafogo mostrou mudanças após saídas no mercado. Nomes como Luiz Henrique, Almada, Júnior Santos, Tiquinho e Adryelson deram adeus a General Severiano, o que mudou a briga interna por vaga.

Matheus Martins, por exemplo, desponta como titular. Ele formou trio de ataque com Igor Jesus e o jovem Lobato, que busca mais espaço. O Glorioso entrou em campo no 4-3-3, tendo Savarino fechando um losango com os três jogadores mais à frente.

Igor Jesus marcou e mostrou que pode manter a boa fase. O atacante abriu o placar contra o Fluminense, ao aproveitar rebote em lance que Fábio defendeu chute de Lobato.

Do time titular do ano passado, foram três alterações nos 11 iniciais. Além dos citados no setor ofensivo, Lucas Halter atuou ao lado de Barboza, em setor que era ocupado por Bastos — que foi poupado contra o Tricolor pensando justamente no duelo com o Fla.