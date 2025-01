Guardiola critica queda de técnicos no Brasil e 'sugere' demitir dirigentes

Técnico do Manchester City, Pep Guardiola criticou quedas do futebol brasileiro e "sugeriu" que os dirigentes que colocaram os treinadores "errados" nos cargos fossem demitidos.

O que aconteceu

O treinador da equipe inglesa se utilizou de exemplo quando cita a importância do tempo para o trabalho: "No primeiro ano eu não ganhei. Se eles tivessem me expulsado, não teríamos feito 8 ou 9 anos como fizemos. E agora eles não me expulsaram este ano porque ganhamos muito no passado. Os clubes tinham que considerar que, quando demitem tantos técnicos, três ou quatro técnicos, o problema é deles por terem escolhido esses técnicos. Os clubes tinham que demitir os dirigentes por terem escolhido esses técnicos", disse, em entrevista à TNT Sports.

"As casas são construídas com tempo, não com um, dois, três dias", exemplificou o treinador. "No final apenas um vence. Os outros 19 ou 20 da série são fracassados, são ruins. Somos muito mal-educados em todo o mundo, achando que só quem ganha é quem triunfa".