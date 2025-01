Santos recriou voz de Pelé com IA para convencer Neymar a voltar; assista

O vídeo volta para cenas de Neymar no Santos e, depois, no Barcelona e no PSG. Encontros com Pelé e Lima, ídolos do clube, também foram incluídos.

A produção se encerra com o grito tradicional da torcida para Neymar: "Olê, olê, olê, olá, vai para cima deles, Neymar".

Neymar rescinde e tem volta encaminhada

Neymar rescindiu seu contrato com o Al-Hilal, da Arábia Saudita, nesta segunda-feira (27). Ele tem quase tudo certo para assinar contrato até o final de junho com o Santos — A permanência por mais tempo depende do sucesso do projeto, assim como da possibilidade de uma SAF.

Neymar e seus representantes já conversam com o Santos sobre anúncio e apresentação, assim como os esquemas de logística e segurança na chegada ao Brasil. Neymar, sua família e os amigos já procuram residência na cidade.

O Peixe pensa em duas apresentações: uma na Vila Belmiro e outra no Pacaembu. O clube da Baixada Santista deseja mandar o clássico contra o São Paulo, do dia 1º de fevereiro, na Mercado Livre Arena na capital paulista.