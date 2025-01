Neymar pede time forte e vai ajudar o Santos em busca de mais reforços

Em conversas informais, dirigentes do Peixe, Neymar e Neymar Pai já falaram de vários atletas. Nos próximos dias, algumas negociações devem ser iniciadas.

O UOL Esporte ouviu que, dentre essas opções especuladas, há sonhos altos como Pogba e Sergio Ramos, ambos livres no mercado. Outros nomes comentados foram os de Thiago Silva, Marcelo e Paulo Henrique Ganso.

Até o momento, essas e outras alternativas são apenas discutidas neste momento de empolgação. O Peixe quer chegar em outro patamar com Neymar, mas evita criar expectativas exageradas pois ainda tem sérias limitações financeiras.

O Santos considera, porém, que Arthur Melo e Leandro Paredes são "possibilidades reais", apesar dos altos valores envolvidos. Os dois são próximos a Neymar.

O meio-campista Arthur tem contrato de mais 18 meses na Juventus, mas não tem jogado. O alto salário freou negociações recentes com Bétis e Sevilla, da Espanha. A cria do Grêmio está com 28 anos.

O volante Paredes, da Roma, se tornou um grande amigo de Neymar na convivência no PSG e também é alvo. O argentino tem contrato até junho com a Roma e também tem negociação em andamento com o Boca Juniors. Ele está com 30 anos.