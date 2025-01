Danilo conversou com Caixinha e frustrou o Santos ao escolher o Flamengo

Quando Danilo recusou a proposta do Napoli após sair da Juventus, o Santos esfregou as mãos, até por causa da iminente chegada de Neymar. Na prática, porém, a escolha foi pelo Flamengo, e o argumento foi o calendário com competições internacionais e maior chance de disputa de títulos.

Danilo conversou com o técnico Pedro Caixinha e até discutiu sobre a possibilidade de voltar a jogar no meio-campo. Ele foi volante no Peixe antes de ser negociado com o Porto, em 2011.

Pessoas próximas a Danilo, em contrapartida, afirmam que o Santos foi considerado, mas que nunca houve qualquer promessa feita ao ex-clube.

Danilo chegará ao Rio de Janeiro nesta terça-feira (28) para assinar com o Flamengo.