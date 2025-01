Neymar não terá 'saideira' do Al-Hilal e deixa lesão como última imagem

Perto de um retorno ao Santos, Neymar terá uma despedida no mínimo discreta do Al-Hilal. No clube saudita desde o meio de 2023, o atacante não terá tempo para uma "saideira", isso porque o clube paulista planeja anunciar a transferência até o fim desta semana.

O que aconteceu

Neymar treina com o elenco do Al-Hilal, mas não está inscrito no Campeonato Saudita. Por conta da cirurgia no joelho, o camisa 10 não entrou na lista da competição.

Dessa forma, ele não poderá enfrentar o Al Quadisiya nesta segunda-feira (27) ou o Al Akhdoud na sexta (31). Ambos os compromissos são pela competição nacional.