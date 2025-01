Negociando com o Santos, Neymar faz gol decisivo em treino do Al-Hilal e tira sarro de zagueiro

Enquanto negocia a sua transferência para o Santos, Neymar segue treinando com o elenco do Al-Hilal. Nesta sexta-feira, o clube da Arábia Saudita divulgou um vídeo do atacante marcando um gol na atividade.

O tento do brasileiro foi decisivo para sacramentar a vitória no rachão. O ídolo do Peixe comemorou muito com os companheiros. Nas redes sociais, ele ainda tirou sarro de Ali Al-Bulayhi.

O zagueiro, que estava na equipe adversária, escreveu "gol de trapaça, impedimento e tempo esgotado". Neymar respondeu: "não chore, meu amigo, sou muito rápido".