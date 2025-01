Hernanes explica caso Dybala no São Paulo e rasga elogios a Ryan Francisco

Ídolo do São Paulo e com passagem marcante no futebol italiano, Hernanes quase agiu como intermediador de uma negociação entre o Tricolor e o craque argentino Paulo Dybala, da Roma.

Recentemente, o jogador argentino foi apontado como possível alvo do São Paulo no mercado. O 'Profeta', no entanto, surpreendeu a torcida são-paulina ao postar um vídeo em suas redes sociais avisando aos tricolores que "estava indo buscar o Dybala". Eles jogaram juntos na Juventus e muitos torcedores se iludiram com a possibilidade. O vídeo, todavia, não passava de uma brincadeira, como Hernanes explicou em entrevista ao Zona Mista do Hernan, programa do Canal UOL.