Árbitro é levado ao hospital após inseto entrar no seu ouvido em jogo em SP

O árbitro Vinícius Diniz de Camargo precisou ser levado ao hospital após um inseto entrar no seu ouvido durante o jogo entre Barretos e Jabaquara, pela quarta divisão do Campeonato Paulista, no último sábado (25).

O que aconteceu

O momento aconteceu aos 48 minutos do segundo tempo. O Jabaquara tinha um lateral quando o inseto entrou no ouvido de Vinícius.

O árbitro pediu atendimento médico. Profissionais do Barretos atenderam Vinícius em campo, mas ele precisou deixar o gramado para receber maior atenção.