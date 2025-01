Sub-20 do São Paulo vira jogos e críticas e conquista títulos em dois meses

Mudanças fizeram efeito

Enquanto a má fase aparecia no campo, o São Paulo se mexeu nos bastidores. A diretoria mudou Douglas Schwartzmann de função: ele foi de Secretário-Geral a Supervisor da base em Cotia.

Douglas promoveu uma série de mudanças, entre elas a promoção do técnico Allan Barcellos, que estava no comando do sub-17 do próprio São Paulo, no meio de 2024. Ele não conseguiu salvar o vexame no Brasileirão, mas ajudou o time na guinada dos últimos meses.

Ex-treinador, Márcio Araújo foi contratação importante. Ele vem atuando na integração dos times da base, ajudando a promover atletas de categorias e vendo como eles se encaixam.

O São Paulo também investiu em outros setores. A comitiva de Douglas contratou Luan Carillo para atuar como coordenador de captação das categorias de base do clube. Junto com ele, chegaram dois analistas.

A inovação contou com tecnologia. As viradas no segundo tempo foram potencializadas muito também pela implementação do TecFut. O laboratório em Cotia visa ajudar os atletas a aumentarem a potência durante os jogos e tem chefia do doutor Eduardo Rauen.