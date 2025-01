São Paulo é campeão da Copinha pela quinta vez; veja lista completa

O São Paulo venceu o Corinthians por 3 a 2, neste sábado (25), na Mercado Livre Arena Pacaembu, se sagrou campeão da Copinha pela quinta vez e se igualou a Internacional e Fluminense como o segundo maior vencedor da competição.

Presente de aniversário

A quinta taça vem como um presente de aniversário para o torcedor. O São Paulo completa 95 anos neste sábado (25), assim como a cidade homônima, que completa 471 anos.

O Tricolor está apenas atrás do próprio Corinthians, adversário da final, na lista de maiores campeões da Copinha. Ao lado de Inter e Fluminense, com cinco, o São Paulo vê o rival ter larga vantagem na ponta, com 11.