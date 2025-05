Carlos Prates faz mea culpa após derrota no UFC: "Tenho que ser lutador de MMA"

O tropeço diante de Ian Machado Garry na luta principal do UFC Kansas City, no último sábado (26), não foi a primeira derrota na carreira de Carlos Prates, mas, de acordo com o próprio atleta brasileiro, foi a mais doída. Mesmo assim, o meio-médio (77 kg) da equipe 'Fighting Nerds' - 13º colocado no ranking do Ultimate - tenta enxergar um lado positivo no revés e, quem sabe, tirar um aprendizado que o possibilite crescer - como lutador e pessoa.

Depois de tirar uns dias para digerir sua primeira derrota no octógono mais famoso do mundo, Prates conversou de forma exclusiva com a reportagem da Ag Fight e fez um 'mea culpa' sobre os erros cometidos por ele na luta contra Ian Garry no UFC Kansas City. Na visão do striker paulista, inclusive o resultado do combate poderia ter sido outro caso tivesse seguido a estratégia traçada em conjunto com seus treinadores e, principalmente, diversificasse mais seu jogo, evitando focar apenas na manutenção da luta em pé - sua especialidade - a todo custo.

"Eu refleti muito depois da luta e escutei isso também de um dos treinadores: 'O striker quer machucar o adversário para ganhar a luta. O grappler está preocupado em ganhar a luta'. É o que os caras fazem: Belal Muhammad, Sean Brady... Não interessa como, os caras ganham a luta. Em vários momentos da luta, eu tive a oportunidade de fazer isso. É uma coisa que eu aprendi, que eu tenho que botar no meu jogo. Tenho que, na verdade, ser um lutador de MMA. Não tem mais espaço para 'ah ele é do muay thai'. Lógico que a minha intenção é continuar nocauteando, ganhar os bônus, mas em uma luta dessa... Ali no terceiro round eu vi que tinha perdido o 1 e o 2, e se eu boto ele para baixo no terceiro e ganho o quarto e o quinto? E é uma coisa que não estava muito distante, ele não era muito forte", analisou Prates.