Herói do São Paulo desabafa após título: 'falaram para irmos embora'

Autor de dois gols na virada heroica do São Paulo sobre o Corinthians por 3 a 2 na final da Copinha, o atacante Paulinho fez um desabafo e citou as críticas que o elenco recebeu no último ano.

Esse grupo merecia bastante. Sofremos críticas no Brasileirão, não conseguimos vitórias, falavam que a geração não prestava, que tínhamos que ir embora. Mostramos que merecemos jogar no São Paulo. Paulinho à Globo

São Paulo é campeão

O São Paulo viu o Corinthians abrir 2 a 0 no primeiro tempo, mas foi letal pelo alto e buscou a virada com um gol de Paulinho no final do primeiro tempo e outro na etapa final. Andrade, também em bola aérea, marcou o outro tento tricolor.