'Dói muito': Ramón e Emiliano admitem Corinthians baqueado após derrota

[Emiliano] Físico atrapalhou? "Foram gols bem-feitos. Não justifica nada a questão física, estávamos bem. Acontece em um clássico: quando você tem chance e não marca, os erros nos clássicos se pagam de maneira cara."

[Emiliano] Memphis abaixo? "Acho que é geral o time. O time não controlou os espaços. O funcionamento no segundo tempo não foi o que nós vínhamos fazendo, ter posse de bola, chances. Era um jogo muito duro para quem tem qualidade e que tem que se associar, como é o Memphis. O campo não era desculpa. Estamos contentes com o Memphis e com o grupo. Um jogo não vai mudar a avaliação de nenhum jogador que está com nós. Eles vêm fazendo um trabalho excelente. Vamos seguir trabalhando do mesmo jeito."

[Emiliano] Memphis pode virar meia. "No ano passado, ele já fazia isso. Ele jogava como meia com o Garro, ficavam atrás do atacante. É uma característica que temos, temos um amplo plantel para escolher. Ele pode jogar de camisa 10, de ponta... Tem qualidade para jogar em várias posições. Sabemos que a posição, Garro e Coronado a fazem bem."

[Emiliano] Elenco seguirá rodando. "Vínhamos bem com a rotação, somamos nove pontos. É impossível jogar todos os jogos do Paulista. Temos de jogar a cada 48 horas. A rotação vai existir, temos um grande elenco. Os dois grupos podem jogar, e o que estiver melhor fisicamente vai jogar."

[Emiliano] Substituição de Alex Santana. "Do jeito que estava o campo, em qualquer erro sabíamos que íamos ficar com um homem a menos. Não fez um jogo ruim, mas nos clássicos, se você erra uma vez, paga. Não quisemos correr o risco de ficar com dez jogadores em um jogo como esse."

[Emiliano] Pedro Raul fora do jogo. "Tivemos de escolher entre um e outro, escolhemos o Héctor."