Rafael para Memphis e salva São Paulo em milagre contra o Corinthians; veja

O Corinthians quase abriu o placar no clássico contra o São Paulo, pelo Campeonato Paulista, adiado para as 19h30 (de Brasília) por conta das fortes chuvas na capital neste domingo (26). Isso porque Rafael fez um milagre em uma blitz do rival a partir dos 33 minutos de jogo. Primeiro, Memphis Depay assustou de falta, e depois, Cacá obrigou o goleiro do Tricolor a fazer grande defesa.