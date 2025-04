Rogério Ceni celebra vitória do Bahia na Libertadores e enaltece torcida

? Esporte Clube Bahia (@ecbahia) April 25, 2025

"Eu tenho meu lado de lidar com os jogadores para motivá-los para cada jogo e acho que também entra o descanso dado para cada um, isso muda a rotação no jogo. Acho que a recuperação de energia para o jogo faz a rotação no jogo ser diferente. O combustível também é o estádio cheio, o torcedor cantando o nome de todos os jogadores", disse o treinador.

Sobre a possibilidade do Bahia já se classificar no próximo jogo, enfrentando o Nacional (URU) e novamente em partida na Fonte Nova, Ceni não quis alimentar expectativas.

"Não acho que a classificação venha já na próxima rodada, porém, temos a possibilidade de fazer mais um grande jogo. É outro time que vai trazer desafios, mas vamos tentar chegar aos dez pontos. E aí, sim, vamos sofrer muito, porque vão ser dois jogos fora de casa e sabemos que precisamos melhorar fora de casa. Daqui a 62 horas já temos outro jogo muito complicado, mas nas próximas horas vamos comemorar o resultado", completou.

O Bahia lidera o grupo F da Libertadores com sete pontos, tendo vencido duas partidas e empatado uma. O Internacional vem em seguida, na segunda colocação, com cinco pontos.

O próximo compromisso do Tricolor será pelo Campeonato Brasileiro, visitando o Palmeiras. A partida será neste domingo, às 18h30 (de Brasília). No Brasileirão, o Bahia venceu apenas um jogo (empatou três e perdeu um) e ocupa a 13ª colocação, com seis pontos.