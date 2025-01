Botafogo anuncia oficialmente contratação do atacante Artur

Desde 2024, o atacante jogava no Zenit (RUS), onde foi campeão do Campeonato Russo, da Copa da Rússia e da Supercopa da Rússia. Em 36 jogos pelo clube, ele marcou 7 gols e deu 6 assistências. O Botafogo deve pagar cerca de 10 milhões de euros (aproximadamente R$ 62,09 milhões) ao clube de São Petersburgo;

A estreia do atacante dependerá do registro do jogador junto ao Boletim Informativo Diário (BID) da CBF; O clube espera contar com o atacante à disposição para a Supercopa do Brasil, no próximo domingo (2), diante do Flamengo, em Belém;