Koundé sofre lesão na coxa esquerda e pode desfalcar Barcelona por até três semanas

A lesão chega num momento de partidas decisivas que o Barcelona terá pela frente. O atleta, portanto, já é uma baixa certa para o compromisso de volta das semifinais da Liga dos Campeões, na próxima terça-feira, quando o time espanhol encara a Inter de Milão no San Siro.

Koundé tem sido peça fundamental no esquema de Hansi Flick. Ele disputou 53 partidas nesta temporada e foi o autor do gol do título na prorrogação da decisão da Copa do Rei contra o Real Madrid. O treinador alemão agora vai aproveitar o treino de sexta-feira para definir o seu substituto.

Líder isolado do Campeonato Espanhol com 76 pontos, a equipe catalã entra em campo neste sábado e visita o Valladolid no estádio José Zorrila. O Real Madrid, segundo colocado, e com quatro pontos a menos, joga no dia seguinte e recebe o Celta de Vigo no Santiago Bernabéu.