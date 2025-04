Atlético-MG reage no fim contra o Vitória, mas segue sem vencer pelo Brasileirão

O Atlético-MG segue seu drama neste início de Campeonato Brasileiro. Neste domingo, o Galo empatou com o Vitória em 2 a 2, no Mineirão, em Belo Horizonte-MG, pela terceira rodada do torneio. Fausto Vera e Igor Gomes marcaram para os mandantes, enquanto Lucas Halter e Matheuzinho balançaram as redes para o time visitante.

Com o resultado, os comandos de Cuca seguem sem vencer no Brasileiro. O time mineiro ocupa a 17ª colocação, com dois pontos somados. O Vitória conquistou o primeiro ponto na competição e também integra a zona de rebaixamento. A equipe de Thiago Carpini aparece na 19ª posição.

Os times voltam a jogar pelo Brasileiro nesta quarta-feira. O Atlético-MG enfrenta o Santos, na Vila Belmiro, e o Vitória recebe o Fortaleza, no Barradão, em Salvador.